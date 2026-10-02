Los posibles rivales de Copa para Unionistas, el Salamanca CF UDS y el Guijuelo

El próximo lunes se celebrará el sorteo de la próxima ronda de la Copa del Rey. Y habrá tres equipos salmantinos en el bombo. Este año, la RFEF apuesta por la proximidad geográfica y distribuye el sorteo en cuatro grupos.
El Salamanca CF UDS, que llega desde la Copa RFEF, se medirá a un Primera División: Celta, Deportivo o Racing de Santander visitarán el estadio Helmántico.
El Guijuelo, que también llega desde Tercera RFEF, se verá las caras con un Segunda División: en el bombo estarán Real Oviedo, Burgos, Sporting y Real Valladolid.
Unionistas jugará a domicilio ante un Segunda RFEF. Los de Javi Medina tienen como posibles rivales a Numancia, Coruxo, Gimnástica Segoviana, Real Ávila, Arosa, Llanera, Gimnástica de Torrelavega o Atlético Tordesillas.