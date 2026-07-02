Primeras renovaciones del Albense FS

Primeros movimientos del Albense Fútbol Sala para la temporada 2026/27 en Segunda División B. El club de la villa ducal prepara la próxima y volverá a ser uno de los equipos más guerreros de la categoría.

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El primer paso del conjunto albense ha sido la renovación del entrenador. Javi Hernández seguirá otra campaña más en la dirección técnica y estará acompañado por su segundo, Adrián.