Dani Montes sigue un año más en el Salamanca FS

El Salamanca Fútbol Sala renueva a una de sus referencias ofensivas. Dani Montes seguirá un año más en el equipo charro a las órdenes de Chema Sánchez y compartirá posición con el capitán Sergio Hernández.

Publicidad Publicidad

“Trabajo, compromiso, experiencia y un carácter competitivo que representan a la perfección los valores de este club. Estamos convencidos de que juntos seguiremos viviendo grandes momentos y luchando por nuevos retos”, explican desde el club del pabellón de La Alamedilla.