La programación deportiva de las Ferias y Fiestas de Salamanca para este 5 de septiembre

El primer sábado de septiembre también traerá numerosas actividades deportivas en el programa de Ferias y Fiestas de Salamanca. A las ya iniciados XXIV Torneo de fútbol sala Virgen de la Vega y el Intercontinental Senior Cup&Tour Supreme Pickleball, se unirán otras actividades deportivas en diferentes puntos de la ciudad.

Publicidad Publicidad

El campo de tiro de El Pradillo acoge la fase preliminar del Campeonato de España de Pistola Estándar. La actividad, organizada por la Delegación de Salamanca de Tiro Olímpico, tendrá lugar desde las nueve y media hasta las once y media de la mañana.

También madrugarán los participantes del Campeonato de Acuatlón de Castilla y León. A las diez y media de la mañana se dará el pistoletazo de salida en el Río Tormes y las inmediaciones del Puente Romano en una actividad organizada por la Escuela de Triatlón Salmantina.

Se completará la mañana del sábado el Gran Premio de Automodelismo Ciudad de Salamanca (en La Aldehuela de 9 a 21 horas), el Torneo de Ferias Balonmano “Ciudad de Salamanca (desde las 10 horas en el pabellón Río Tormes) y el decimocuarto Curso de Pesca con Mosca (de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas en el complejo deportivo de Salas Bajas).