Todos los pueblos de Salamanca, en una camiseta: Unionistas apuesta por hacer provincia

Todos los pueblos de Salamanca estarán en una camiseta las dos próximas temporadas. Los socios de Unionistas eligieron el diseño de Carlos González como segunda equipación para las campañas 2026/27 y 2027/28.

“El tema de los colores lo tenía pensado de hace meses, pero los nombres de los pueblos fueron porque vi una tienda de calentamiento del Betis con nombres de algunos pueblos. Me parece que encajaba muy bien en la filosofía de Unionistas. Esto a lo mejor puede hacer que la gente se identifique mucho más”, explica el propio Carlos González.

El proceso ha sido muy intenso para este salmantino: “Lo he vivido de forma muy emocionante. En X vi que gustaba, pero no me esperaba hasta el punto que tanto. La otra camiseta era de un estilo mucho más clásica y era muy bonita y la mía era más de amor u odio. Cuando fui a abrir quién era el ganador, me sentí un poco como cuando recibías las notas. Me dio un subidón enorme”.

Ahora queda pasar el examen final. Llegará en el momento que Unionistas juegue por primera vez con dicha equipación. “Todavía no he pensado qué voy a sentir cuando vea al equipo jugando con la camiseta. Me tendrás que volver a llamar cuando eso pase. Y tampoco se sabe en qué categoría será: casi seguro será en Primera RFEF, pero… ¿y si sí?”, concluye Carlos González.