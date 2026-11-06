El Departamento Nacional de Kung Fu de la RFEK y DA convoca el trigésimo primer Campeonato de España de Kung Fu, que se celebrará el sábado 7 de noviembre de 2026 en Medina del Campo.

La Escuela Luo Fu Shan de Sifu Roberto Rodríguez Carrasco participará en el campeonato de España y llevará a quince alumnos que competirán en combate y formas.

Nueve de ellos competirán en las categorías de combate de Sanda y Qingda (combate a pleno contacto y combate controlado respectivamente). Y otros ocho alumnos lo harán en Taolu (formas) tanto en mano vacía como en armas. En categorías individuales y duo. Sifu Roberto participará como árbitro en las diferentes categorías.