Fin a la relación entre Unionistas y David Alonso Mata

La apuesta de Unionistas por David Alonso Mata en la dirección general ha durado diez meses. El club charro y el asturiano han formalizado el fin de su relación contractual este mismo jueves.

Era un secreto a voces desde que Miguel Ampuero expresó en su primera entrevista en SALAMANCA24HORAS.COM el 18 de marzo: “David es un candidato que viene de la mano de Roberto Pescador. Creemos en la figura del director general. En cuanto a David, se le han puesto objetivos internos que habrá que hacer balance. Y tampoco sabemos si querrá seguir”.

Sin embargo, la relación entre David Alonso Mata y el expresidente Roberto Pescador era distante desde los primeros meses. Y Miguel Ampuero no le ha dado continuidad al asturiano en el cargo.

El martes, SALAMANCA24HORAS.COM ya adelantaba el desenlace entre ambas partes, que no ha sido oficial hasta la tarde del jueves.

"El ya ex director general del club sale de la entidad una vez que el primer objetivo deportivo está prácticamente conseguido, y con posibilidades reales de clasificarse para la Copa del Rey e incluso con opciones de disputar la promoción de ascenso a Segunda División por primera vez en su historia, así como después de haber presentado en las últimas semanas una estructura organizativa para la próxima temporada con posibilidad de realizar nuevas incorporaciones en el organigrama, realizado varias mejoras de infraestructuras del club, propuesto varias mejoras tecnológicas para la entidad y abierto nuevas líneas de ingresos para el futuro que se irán dando a conocer próximamente", aseguran desde Unionistas..