Remontada de Unionistas y salvación virtual en División de Honor

Unionistas logró una victoria de más de tres puntos en Villanovense. Los charros ganaron por 1-2 a La Cruz y dejan prácticamente sentenciada su salvación en División de Honor.

El once titular charro estuvo formado por Nacho García en meta; Edu López, Nico Rincón, Eloy y Pedro López en defensa; Arroyo, Ferreiro y Rodri en la medular; Rozas, Pau Palacios y Mateo Gutiérrez en ataque.

La Cruz Villanovense se jugaba mantener sus pocas opciones de salvación y salió enrabietado al partido. Los extremeños se adelantaban en el minuto 19 y se marchaban con esa renta al descanso. Los charros, por su parte, pidieron dos penaltis consecutivos mediada la primera mitad.

En el descanso, Raúl Fuentes metió en el verde a Rubén Gómez y el cambio tuvo efecto inmediato. El delantero ponía el 1-1 cuando solo habían transcurrido unos segundos de segunda mitad.

No quedó ahí la reacción de Unionistas. Antes de la hora de juego, Mateo Gutiérrez volteaba el partido con el 1-2. Pudo llegar el tercero con un disparo de Ferreiro desde campo propio y en otra acción de Rubén Gómez. Por suerte para Unionistas, no hizo falta. El pitido final deja la salvación prácticamente cerrada.