El Salamanca FS se mide al River Zamora en Copa del Rey

El Salamanca Fútbol Sala está inmerso en la competición de Copa del Rey. Tras ganar por 3-4 al Navalmoral FS en la primera ronda y ahora ya conoce a su nuevo rival en la siguiente eliminatoria.

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El equipo de Chema Sánchez se verá las caras con el River Zamora a domicilio. En el sorteo, la primera bola en salir fue la del equipo zamorano y los charros tendrán que buscar el pase lejos de su casa.

En este momento no está fijada la fecha del encuentro, aunque será el martes 27 de octubre o el miércoles 28 del mismo mes.