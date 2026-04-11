El Santa Marta rescata un punto y el filial de Unionistas cae derrotado en Tercera RFEF

El filial de Unionistas volvió a desaprovechar la ocasión de salir del farolillo rojo y cayó por 1-2 en Las Pistas ante el Mirandés B. Los charros recibieron el primer tanto en el minuto 6, pero igualaron solo tres minutos después con un gol de Astu. Josito vio cómo el colegiado le anulaba un tanto más que dudoso antes del descanso. En la segunda mitad, el filial rojillo anotó su ocasión y Unionistas B marró la suya en boca de gol con Luis Alomar.

La UD Santa Marta rescató un punto en los últimos minutos ante el Atlético Bembibre (2-2). Los locales se pusieron con dos goles de ventaja, pero Diego Alonso y Galván dieron el empate a los tormesinos con sus tantos en los compases finales del choque.

Este domingo se disputará el choque entre el Club Deportivo Guijuelo y el Colegios Diocesanos. El encuentro dará inicio a las 17 horas en el Municipal Luis Ramos.