Santolino brilla en una exigente primera etapa del Rally du Maroc

Lorenzo Santolino ha firmado una gran actuación en la primera etapa del Rally du Maroc. El piloto salmantino abrió pista durante casi 200 kilómetros, demostrando un gran ritmo y capacidad de navegación en las pistas rápidas y las dunas del recorrido.

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Santolino, que partía retrasado tras la prólogo, terminó décimo a 11 minutos del ganador, Ricky Brabec, y se coloca undécimo en la general, a 12 minutos del liderato.

Su trabajo al frente de la carrera tuvo además una importante recompensa y es que sumó 3 minutos y 40 segundos de bonificaciones, la mayor de todos los pilotos.

“Me lo he pasado muy bien y me he divertido abriendo pista”, explicó el salmantino, satisfecho con su regreso al desierto.