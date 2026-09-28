Unai García se proclama campeón del mundo y Salamanca brilla en el Mundial Juvenil de Kickboxing

Salamanca vuelve a dejar su sello en el panorama internacional del kickboxing. Unai García Mangas se ha proclamado campeón del mundo de K1 en el Campeonato del Mundo WAKO Juvenil 2026, celebrado del 18 al 27 de septiembre en Jesolo (Italia).

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El deportista salmantino, perteneciente al CD José Ángel Gómez, completó un campeonato perfecto en la categoría Junior Joven -51 kg, con tres victorias en otros tantos combates para subir a lo más alto.

Unai García Mangas debutó el martes 22 de septiembre frente al palestino Bader Atrash, al que consiguió superar para avanzar en el cuadro. Dos días después, en semifinales, se midió al tailandés Natthaphat Ngaosuk, segundo cabeza de serie, logrando nuevamente la victoria.

La gran cita llegó el viernes 25, con la final ante el checo Jan Matouš Veselý, primer cabeza de serie del torneo. El salmantino volvió a imponerse para conquistar el título mundial.

Rodrigo García, quinto en una de las categorías más numerosas La representación salmantina también contó con Rodrigo García Chacón, igualmente del CD José Ángel Gómez. El deportista compitió en K1 Junior Joven -63,5 kg, una de las categorías con mayor participación, con 14 deportistas.

García Chacón comenzó el torneo con una victoria ante el polaco Mikołaj Bukraba, pero cayó posteriormente en los cuartos de final frente al búlgaro Aleksandar Zlatanov, que terminaría colgándose la medalla de bronce.

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El salmantino finalizó así en quinta posición, quedándose a un solo combate de entrar en la lucha por las medallas.

Tres medallas para Castilla y León El éxito salmantino se enmarca en una actuación histórica de los cinco deportistas de Castilla y León presentes en la selección española.

Además del oro de Unai García y el quinto puesto de Rodrigo García, la delegación autonómica consiguió otras dos medallas.

Alicia Chamorro García, de León/Ponferrada y perteneciente al CD Bierzo Box, logró la plata mundial en K1 Junior Mayor -48 kg. Tras superar en semifinales a la polaca Milena Rytych, cayó en la final ante la húngara Lilla Dobondi.

Por su parte, el segoviano Enzo Giménez Muñoz, del CD Victoria Segovia, consiguió el bronce en Pointfighting Infantil -24 kg en su debut mundialista.

El quinto representante castellano y leonés, el salmantino Aleix Aparicio Granados, del CD Elite Salamanca, terminó quinto en Light Contact Cadete Mayor -63 kg, después de alcanzar los cuartos de final.

26 medallas para España El Mundial Juvenil WAKO 2026 reunió en Jesolo a 2.840 deportistas de 74 países, con miles de inscripciones en las distintas modalidades de tatami y ring.

España terminó el campeonato con 26 medallas: seis oros, seis platas y 14 bronces, ocupando la decimocuarta posición del medallero general.

Los cinco deportistas de Castilla y León disputaron en conjunto 12 combates, con siete victorias y cinco derrotas, aportando tres medallas al botín español: un oro, una plata y un bronce.