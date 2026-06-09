Seis medallas de oro para el Club de Esquí La Covatilla-Covaline

El Club de Esquí La Covatilla organizó el pasado sábado el Campeonato de Elalom de Castilla y León de Alpino en Línea.

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La prueba tuvo lugar por la tarde en la localidad de Candelario, con gran participación de corredores y asistencia de público, con la colaboración de la Federación de patinaje de Castilla y León.