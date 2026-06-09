Seis medallas de oro para el Club de Esquí La Covatilla-Covaline

El Club de Esquí La Covatilla organizó el pasado sábado el Campeonato de Elalom de Castilla y León de Alpino en Línea.
La prueba tuvo lugar por la tarde en la localidad de Candelario, con gran participación de corredores y asistencia de público, con la colaboración de la Federación de patinaje de Castilla y León.
El Club de Esquí La Covatilla-Covaline logró seis medallas de oro. Sara Rodríguez fue la ganadora en la categoría U9, Daniel Sánchez venció en U13, Alonso López y Valeria Sánchez triunfaron en U15 y los hermanos Sánchez Castellano también consiguieron el oro en U17 y Junior (Carlos y Alejandro, respectivamente).