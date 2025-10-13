Teresa Moríñigo, campeona del FIP Bronze Confapi Piacenza

Nuevo éxito para la jugadora de pádel salmantina Teresa Moríñigo. La deportista, perteneciente al CEPPADEL, se proclamó ganadora del FIP Bronze Confapi Piacenza junto a su compañera Arriola Cerrejón.

La pareja española se impuso en la gran final del torneo a la española Fernández García y a la mexicana Elsa Terranova por un resultado de 6/4 y 6/3. Moríñigo y Arriola, que partían como pareja favorita número 4, estuvieron a un gran nivel y consiguieron el triunfo.