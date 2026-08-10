La UD Santa Marta logra la cesión de Dani Garrido

La Unión Deportiva Santa Marta ha logrado la cesión del futbolista vallisoletano Dani Garrido. El jugador, que pertenece al filial del Real Valladolid, buscará minutos en el conjunto dirigido por Mario Sánchez.

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Dani Garrido llegó en la etapa alevín al Real Valladolid y ha ido creciendo en los anexos al José Zorrilla. Incluso, fue convocado por el filial del equipo blanquivioleta.