El filial de Unionistas consiguió un punto en Las Pistas ante el Colegios Diocesanos. El choque acabó como comenzó, con 0-0 en el marcador. Los charros lamentaron la falta de puntería y se toparon con el poste en un disparo de Pascu en el minuto 70. Además, en el minuto 88, el colegiado anuló un gol a Joel Gómez por fuera de juego.