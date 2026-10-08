Antonio Paz y las opciones de entrenar en hierba natural: “Es un reclamo del míster, de los jugadores, del cuerpo técnico e incluso a nivel de director deportivo”

Ampuero se verá obligado a tomar decisiones inmediatas en Unionistas. Una de las que ha pospuesto desde hace meses el presidente es abordar el acuerdo con el Campo de Tiro para entrenar en hierba natural en dicha instalación.

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La propuesta le llegó al presidente de parte de un socio del club y todo estaba pactado hace meses. Sin embargo, el club decidió no dar un paso adelante para mejorar la calidad del día a día de sus jugadores. Los futbolistas, en sus círculos privados, reconocen la necesidad de entrenar en hierba natural para prevenir lesiones y recelan de trabajar en la hierba artificial del anexo al Reina Sofía.

“Es un reclamo del míster, de los jugadores, del cuerpo técnico e incluso a nivel de director deportivo. Es algo que el club está trabajando de manera más activa. Sobre todo, que tienen que hacer cuentas económicas y que la inversión que hay que hacer se pueda asumir”, explica el director deportivo Antonio Paz.

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SALAMANCA24HORAS.COM conoce los números que tendría que desembolsar Unionistas para entrenar en hierba natural en la instalación. La mejora y acondicionamiento del césped para que se pueda entrenar es de 7.500 euros a pagar en los plazos que el club quiera y 1.500 euros de mantenimiento mensual para la empresa que cuida el césped. Por parte de los regentes del recinto, ponen a disposición del primer equipo de Unionistas los vestuarios, el gimnasio y la piscina climatizada de forma completamente gratuita.