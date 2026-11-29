El División de Honor de Unionistas logró un punto ante el Santutxu en el anexo al Reina Sofía (1-1). Los visitantes fueron mejores en el terreno de juego y tuvieron ocasiones para llevarse la victoria ante un equipo charro desordenado, pero que también pagó muy caro el desatino arbitral dentro del área.

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A los diez minutos de partido, Mario González estrellaba el balón en el larguero. El delantero se iba a resarcir poco después con el tanto del 1-0. Pero el Santutxu empataba poco después y ponía el 1-1 antes del descanso.

En la segunda mitad, los visitantes tuvieron numerosas ocasiones para llevarse el partido y Matías Lago fue el mejor de los charros. Sin embargo, los de Gallego fueron perjudicados por un mal arbitraje y el colegiado dejó en el limbo tres penaltis en el área visitante. Flagrante el último, sobre Mario González, en el tiempo de descuento del encuentro.