Unionistas logró tres puntos muy importantes ante el Deportivo Fabril en el debut de Óscar Gilsanz en el banquillo charro. La victoria no saca a Unionistas de puestos de descenso, pero sí le aferra a la lucha por la salvación.

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De hecho, de los puestos de descenso (Zamora y Unionistas) hasta la zona de playoff hasta tan solo seis puntos de diferencia en una Primera RFEF que se encuentra en un puño.

La próxima jornada, Unionistas visitará Pasarón para enfrentarse al Pontevedra y buscar su primer triunfo a domicilio. El duelo dará inicio a las 20:30 horas del domingo.