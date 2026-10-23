Javi Medina recupera a Pau Ferrer, Juanma y De la Nava para enfrentarse al Bilbao Athletic

Javi Medina se muestra motivado para el choque del sábado ante el Bilbao Athletic. Unionistas se verá las caras con el filial rojiblanco en el estadio Reina Sofía y recupera a Pau Ferrer, Juanma y De la Nava para el choque.

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Ánimo del equipo. “Motivación es la palabra que nos mueve en el día de hoy. La motivación de volver a casa y recuperar las sensaciones del día de la Cultu”.

¿Se gestiona una semana de tres partidos o solo importa el inmediato? “Solo importa el de mañana. Lo primordial es el presente y tenemos un rival de mucho nivel”.

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Bilbao Athletic, un filial atractivo desde su estructura hasta su verticalidad ofensiva. “Están en puestos de playoff y nos van a poner las cosas difíciles. Es un filial muy completo. Yo he vivido varios años en filiales y hay algunos que son muy ofensivos y sufren defensivamente y otros que son más fuertes defensivamente y luego les cuesta progresar. Este tiene los dos. Son los que más generan en juego posicional y luego defensivamente tiene perfil de jugador vasco y con piernas. Nosotros también somos muy capaces de meterles mano aquí”.

Sensaciones dentro del vestuario. “Entiendo que en el fútbol cuando no se gana, se pone todo el mundo muy nervioso. Ya nos pasó en las tres primeras jornadas. El equipo se levantó de las tres primeras derrotas y el otro día no estuvimos bien en la segunda parte. Ya recuperamos efectivos, que los necesitamos”.

¿Están Pau Ferrer, Juanma y De la Nava para disputar minutos este sábado? “Están disponibles y están en convocatoria”.