Unionistas y el Guadalajara se ven las caras en un buen momento

Unionistas y el Guadalajara se miden este domingo, a las 16 horas, en el estadio Reina Sofía. Los dos equipos llegan en buen momento y con sus aficiones muy enganchadas. El club blanquinegro habla abiertamente de intentar llegar al playoff; su entrenador, Mario Simón, niega la mayor y solo habla del próximo partido. Una disparidad peligrosa para abordar el tramo final de la campaña.

A las bajas por lesión de Hugo de Bustos y Chibozo se une el centrocampista Juanje por sanción. Ahora, Mario Simón tendrá que decidir si será Masllorens el que sustituya a Juanje o si apuesta por Juanma Lendínez.

El Guadalajara, por su parte, llega con el impulso de la victoria ante el Racing Ferrol, pero sigue en zona de descenso. Los alcarreños cuentan en sus filas con jugadores como Unax Álvarez o Salifo en ataque y con el exunionista Tavares.