Unionistas teme una nueva lesión grave de Steffan Witmer

Unionistas está muy pendiente de la situación de Steffan Witmer. El joven delantero se marchó cedido al Ciudad de Lucena y no ha jugado minutos debido a una lesión en la rodilla.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, en el club charro hay preocupación porque tenga una lesión de gravedad y valoran incluso que tenga que volver a Salamanca.



"Es la otra rodilla", lamentan desde el club. Y es que Steffan se lesionó gravemente con Unionistas en un duelo de Liga Nacional Juvenil hace dos temporadas.

Este verano, el club blanquinegro y la Gimnástica Segoviana tienen un acuerdo para la cesión del delantero, pero una lesión truncó el pase. Después, a Steffan le llegó la oportunidad del Ciudad de Lucena y puede que la historia acabe sin que vista un solo minuto la camiseta del equipo andaluz.