El evento, que se celebrará este 6 de junio, contará con deportistas salmantinos como Lorena Martín, Rodrigo Fito, Álvaro González y Carla Rodríguez

El XXVIII Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca ‘Memorial Carlos Gil Pérez', que se celebrará este sábado 6 de junio de 17:00 a 21:30 horas en las pistas municipales de atletismo del Helmántico, reunirá a alrededor de 350 atletas nacionales e internacionales, sobre una solicitud de inscripción de más 600 personas. Esta cita, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca y la Delegación Salmantina de la Federación de Atletismo de Castilla y León, "vuelve a poner de manifiesto la proyección de la ciudad como sede de grandes eventos".

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En esta cita, que forma parte de la programación deportiva con motivo de las fiestas de San Juan de Sahagún, se disputarán 16 pruebas, 8 en categoría masculina y 8 en categoría femenina, y abarcará competiciones de velocidad, vallas, saltos y lanzamiento de peso.

Así, los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de "grandes medallistas olímpicos e internacionales" procedentes de España, Portugal, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Francia, Mozambique, Panamá, Paraguay, Reino Unido, Santo Tomé y Príncipe, Uganda y Estados Unidos.

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