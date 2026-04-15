34 personas acceden al mercado laboral en Salamanca con el proyecto Laboris Helmántica

El consistorio de Salamanca ha organizado una jornada en la que se han beneficiado un total de 34 personas. Un día celebrado en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ desarrollando así la decimoprimera acción formativa participando un total de 116 personas en todas ellas.

En la actualidad se encuentran participando 59 personas en cinco cursos simultáneos, comenzando otros cursos a final del mes de abril en operaciones básicas de restaurante y bar.

En esta formación, además de otras, el Ayuntamiento de Salamanca mantiene el contacto con empresas de la ciudad para seguir generando riqueza en la ciudad, ayudando a modernizar los barrios y favoreciendo que la población permanezca en Salamanca al facilitar oportunidades de empleo.

El presupuesto total del proyecto ha sido de 1.538.965 euros, siendo un 60 por ciento del Fondo Social Europeo Plus y un 40 por ciento por parte del Ayuntamiento de Salamanca.