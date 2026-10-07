Hasta 6.000 euros para los ganadores de los Premios Ejército 2027

El Ejército de Tierra ha abierto la convocatoria de los Premios Ejército 2027, que alcanzan su 61.ª edición y que este año estarán dedicados a los pensadores militares españoles del siglo XVIII, con motivo del tercer centenario de la publicación de las Reflexiones Militares del marqués de Santa Cruz de Marcenado.

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Los premios, instituidos en 1945, buscan fomentar la creación artística y la investigación relacionada con el Ejército de Tierra español y acercar a la sociedad su actividad, historia y patrimonio.

A la convocatoria pueden concurrir autores nacionales y extranjeros con obras o trabajos relacionados con cualquiera de las actividades del Ejército de Tierra.

Premios de hasta 6.000 euros La edición de 2027 contempla diferentes disciplinas. Entre ellas se encuentran Pintura, Miniaturas Militares, Fotografía, Enseñanza Escolar, Investigación, Vídeo y Periodismo.

En el apartado de investigación se concederán los premios de mayor cuantía: 6.000 euros para la modalidad de Gran Formato y 3.000 euros para la modalidad de Investigación Abreviada.

La categoría de Pintura contará con dos modalidades, Genérica e Histórica, ambas dotadas con 5.000 euros y trofeo. La primera estará abierta a trabajos sobre cualquier actividad del Ejército de Tierra, mientras que la segunda deberá estar relacionada con la temática histórica de esta edición.

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También habrá premios para fotografía, con una dotación de 3.000 euros, y para vídeos cortos, con 4.000 euros. En este último caso, las obras deberán ser inéditas, originales y tener una duración máxima de dos minutos.

También se premia el periodismo Los Premios Ejército 2027 incluyen además una categoría específica de Periodismo Escrito, dotada con 4.000 euros y trofeo.

Podrán optar a este reconocimiento artículos publicados durante 2026 en periódicos, revistas o diarios profesionales, tanto en formato impreso como digital. Los trabajos deberán abordar las actividades del Ejército de Tierra, sus valores, su historia o la cultura militar.

La convocatoria incluye igualmente distintas categorías de Enseñanza Escolar, dirigidas a alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial, con premios de 3.000 euros en cada categoría.