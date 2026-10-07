Accesibilidad o más facilidades en edificios públicos, entre las reivindicaciones de la Asociación Retina Salamanca

La Asociación Retina de Salamanca ha realizado una serie de reivindicaciones por el Día mundial de la Visión que se celebra este jueves, 8 de octubre, y en donde Salamanca contará con una mesa divulgativa de cara a informar sobre las reivindicaciones que se tienen desde la entidad para mejorar el día a día de las personas con discapacidad visual.

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La concejala de Salud del consistorio salmantino, Vega Villar, ha informado sobre que el Ayuntamiento de Salamanca sigue trabajando para concienciar y sensibilizar en materia de salud ocular, además de seguir trabajando para “difundir información que mejoren la autonomía personal”. Además, ha añadido un mensaje muy especial con respecto a la propia Asociación Retina Salamanca: “Trabajáis de forma incansable para adquirir conciencia”.

Por otro lado, Mercedes Nieto, presidenta de la entidad, ha dado una serie de claves sobre el trabajo que aún queda por hacer, como sería, por ejemplo, un servicio de autobús urbano que facilitase la llegada y el número del mismo a las personas con discapacidad visual, o incluso facilitar los accesos y cartelería en el hospital de Salamanca: “Sabemos que los carteles pueden emitir sonidos, pero nos han dicho que no los ponen para no molestar al personal”.

No solamente se trata de ayudas en entidades públicas, sino que también ha puesto el caso de los cajeros en los bancos, en los que muchos de ellos tampoco emiten sonidos, por lo que es difícil realizar cualquier labor en ellos.

También ha sido momento de poner en valor el manifiesto bajo el lema “Una vida. Muchas formas de ver”. En el mismo, se indica que “la baja visión es una de esas muchas formas de ver. Una realidad que afecta a personas con necesidades diversas y que, con los apoyos adecuados, no debería limitar sus posibilidades de desarrollar una vida plena y autónoma”.

Por último, desde Retina Salamanca han indicado que “continuamos trabajando desde nuestro entorno más cercano para acompañar, informar y dar visibilidad a las personas con baja visión y a sus familias”.