Los agentes de la USECIC de la Guardia Civil de Salamanca refuerzan su capacidad operativa con entrenamiento en tiro de arma larga

Los instructores del Plan PATIO (Plan Anual de Técnicas de Intervención Operativa), junto a componentes de la USECIC de la Guardia Civil de Salamanca, han llevado a cabo una jornada de instrucción y perfeccionamiento en tiro de arma larga con el objetivo de reforzar sus capacidades operativas y técnicas mediante una formación continua y especializada.

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View on Instagram La actividad se enmarca dentro del compromiso permanente con la preparación, el entrenamiento y la actualización constante, pilares fundamentales para garantizar una respuesta eficaz, segura y profesional ante cualquier intervención.

Durante la jornada se trabajaron procedimientos técnicos y operativos orientados a perfeccionar el manejo del armamento y consolidar habilidades esenciales para actuar con la máxima solvencia en situaciones de especial exigencia.