Hay personas que descubren su verdadera vocación mucho antes de llegar a la madurez. Otras, sin embargo, necesitan toda una vida para encontrar aquello que llevaban dentro. Es el caso de Alfonso Santos, vecino de Aldeaseca, que a sus 74 años ha encontrado en la madera y la piedra una manera de expresarse, crear y dar forma a las ideas que le vienen a la cabeza.

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Durante décadas, su vida estuvo ligada al campo. Fue agricultor y ganadero, una dedicación que compaginó con una afición que, de alguna manera, siempre había estado presente en su entorno familiar. Su abuelo era carpintero y su padre también tenía habilidad para trabajar con las manos. Quizá de aquella herencia, y de su propio gusto por la madera, nació una inquietud que acabaría transformando su vida.

Hace 14 años decidió dar un paso diferente. Sin formación artística ni conocimientos académicos de escultura, comenzó a experimentar con los materiales, a descubrir sus posibilidades y a dejarse llevar por las ideas que le iban surgiendo. “Soy autodidacta”, explica con naturalidad. Y es que Alfonso no aprendió en ninguna escuela ni siguió un método establecido. Su aprendizaje ha sido el del taller, el de probar, observar y trabajar hasta conseguir que una pieza termine tomando la forma que había imaginado.

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Ahora se dedica a ello a tiempo completo. Lo que comenzó como una afición se ha convertido en una ocupación diaria y en una parte fundamental de su vida.

En su taller, las herramientas son sencillas. Un mazo y ocho formones, los útiles con los que va retirando la madera hasta descubrir la figura que esconde, le bastan para desarrollar sus creaciones. Trabaja principalmente con troncos de roble, castaño y otras maderas, aprovechando las vetas, las texturas y las formas naturales que ofrece cada pieza. No se trata únicamente de imponer una figura al material, sino también de escuchar lo que la propia madera parece sugerir.