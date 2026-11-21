Hay personas que descubren su verdadera vocación mucho antes de llegar a la madurez. Otras, sin embargo, necesitan toda una vida para encontrar aquello que llevaban dentro. Es el caso de Alfonso Santos, vecino de Aldeaseca, que a sus 74 años ha encontrado en la madera y la piedra una manera de expresarse, crear y dar forma a las ideas que le vienen a la cabeza.
Durante décadas, su vida estuvo ligada al campo. Fue agricultor y ganadero, una dedicación que compaginó con una afición que, de alguna manera, siempre había estado presente en su entorno familiar. Su abuelo era carpintero y su padre también tenía habilidad para trabajar con las manos. Quizá de aquella herencia, y de su propio gusto por la madera, nació una inquietud que acabaría transformando su vida.
Hace 14 años decidió dar un paso diferente. Sin formación artística ni conocimientos académicos de escultura, comenzó a experimentar con los materiales, a descubrir sus posibilidades y a dejarse llevar por las ideas que le iban surgiendo. “Soy autodidacta”, explica con naturalidad. Y es que Alfonso no aprendió en ninguna escuela ni siguió un método establecido. Su aprendizaje ha sido el del taller, el de probar, observar y trabajar hasta conseguir que una pieza termine tomando la forma que había imaginado.
Ahora se dedica a ello a tiempo completo. Lo que comenzó como una afición se ha convertido en una ocupación diaria y en una parte fundamental de su vida.
En su taller, las herramientas son sencillas. Un mazo y ocho formones, los útiles con los que va retirando la madera hasta descubrir la figura que esconde, le bastan para desarrollar sus creaciones. Trabaja principalmente con troncos de roble, castaño y otras maderas, aprovechando las vetas, las texturas y las formas naturales que ofrece cada pieza. No se trata únicamente de imponer una figura al material, sino también de escuchar lo que la propia madera parece sugerir.
“Hay que entrar como en otro mundo para poder hacer las figuras”, cuenta. Una frase que resume bien su manera de entender el proceso creativo. Alfonso se concentra, imagina y trabaja hasta que la figura empieza a aparecer. Asegura que las ideas le vienen y que, cuando se pone manos a la obra, encuentra facilidad para desarrollarlas. Incluso cuando ya ha realizado una pieza, procura que la siguiente tenga personalidad propia: si hace una figura, no quiere que haya otra igual.