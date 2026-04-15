Arranca Salamanca Tech Summit: "Hemos buscado hacer de la ciudad un polo tecnológico de referencia en el suroeste de Europa"

La cuarta edición de Salamanca Tech Summit ha arrancado este miércoles, 15 de abril, en el Palacio de Congresos. Por delante, tres jornadas intensas en las que participarán decenas de ponentes de la talla de Jaime Gómez Obregón, conocido como el 'hacker' de la transparencia contra la corrupción; la medallista olímpica Gemma Mengual o el creador digital Emilio Duró. "Se va a hablar de inteligencia artificial, animación, videojuegos, economía de la enseñanza del español o ciberseguridad", ha adelantado Carlos García Carbayo durante el acto de inauguración.

El alcalde de Salamanca ha destacado la importancia de un evento como el Tech Summit para mostrar a la ciudad como un referente nacional e incluso internacional en tecnología e innovación. "Tiene empresas líderes en cambio de moneda, venta de neumáticos o creación de series de animación. Utilizan herramientas cotidianas y quieren seguir creciendo y creando empleo".

El empleo tecnológico en la capital del Tormes ha aumentado un 44 por ciento en diez años (2015-2025), superando la media nacional. "Es un cambio de paradigma que acaba con el mantra de que en Salamanca no hay oportunidades. Llevamos tres años consecutivos atrayendo a más trabajadores de los que se van", ha añadido Carlos García Carbayo, que lo atribuye a la labor "acertada, comprometida y continuada en el tiempo" del Ayuntamiento o la Junta de Castilla y León: "Mañueco apuesta en mayúsculas por nuestro futuro aportando gran parte de la financiación necesaria".

Salamanca Tech Summit 2026 | S24H

Dos nuevas bioincubadoras vinculadas a la USAL

Las universidades también han desempeñado un papel fundamental en el crecimiento tecnológico de Salamanca gracias a su apuesta por el talento de los jóvenes y la innovación. "La era de la inteligencia artificial no existe en estado de reposo. En nuestro campo, quedarse quieto es retroceder. Quien no innova con hambre acaba siendo devorado por el cambio. Por eso hemos empezado a correr rápido y liderar esa carrera", ha defendido el rector de la USAL.

En esa carrera, Juan Manuel Corchado ha anunciado dos nuevas bioincubadoras: una de inteligencia artificial y cuántica y otra vinculada al grado de Veterinaria que "será un referente y pronto verá la luz". "La Universidad de Salamanca se ha caracterizado siempre por estar a la vanguardia y con estas mejoras estructurales queremos mostrar que vamos a seguir estándolo", ha añadido.

La Universidad de Salamanca también trabaja con Santa Marta de Tormes y Ciudad Rodrigo en el desarrollo de centros de innovación; transformará IRNASA en un centro moderno; culminará el edificio M4 "en un par de años" y lanzará una gran estructura-laboratorio frontera para el desarrollo de la ciberseguridad y las telecomunicaciones.

"Tierra de ambición, modernidad, progreso y futuro"

Alfonso Fernández Mañueco y Carlos García Mañueco | S24H

"Hemos buscado hacer de Salamanca un polo tecnológico de referencia en el suroeste de Europa", ha subrayado el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la inauguración del evento, "uno de los más importantes de la ciudad y de la Comunidad".

Mañueco ha definido a Castilla y León como una "tierra de ambición, modernidad, progreso y futuro". La apuesta de la Junta por la ciencia y la tecnología en el impulso de la competitividad del sector industrial y empresarial ha permitido que la Comunidad sea la primera de España "en gasto empresarial e innovación".

También se encuentra en el top 5 en gasto interno para investigación y desarrollo y lidera el progreso en el índice regional de innovación europea. "Es uno de nuestros puntales imprescindibles para crear empleo, retener y atraer talento para que nuestra tierra tenga cada vez más y mejor trabajo de calidad", ha mantenido.

Fernández Mañueco ha expresado la necesidad de incrementar la inversión en tecnología e innovación un 15 por ciento y de crecer al menos 2.000 puestos al año. A día de hoy, el sector tecnológico genera el seis por ciento del empleo de Castilla y León. "Que todos sepan que aquí van a tener oportunidades para desenvolver proyectos de calidad y de vida".