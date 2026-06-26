Aumento del 1,12 % en las pensiones del mes de junio en Salamanca

El número de pensiones en Salamanca ha aumentado en un 1,12 % en el mes de junio con respecto a los últimos datos, según ha informado el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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El número total de pensiones ha alcanzado los 83.955.

En junio, la pensión media de jubilación alcanzó en esta provincia los 1.464,85 euros. La pensión media en esta Comunidad Autónoma es de 1.374,23 euros, con un crecimiento del 4,76% en relación con el mes de junio del 2025.