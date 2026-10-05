El Ayuntamiento de Salamanca organiza un curso gratuito de formación básica en voluntariado para impulsar la solidaridad ciudadana

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una nueva edición de su programa formativo para impulsar y canalizar la solidaridad de los ciudadanos. Enmarcada en las iniciativas de la Agencia Municipal del Voluntariado, esta propuesta busca dotar a los vecinos de las herramientas necesarias para comprometerse de manera eficaz y segura con diferentes causas sociales en la ciudad.

Publicidad Publicidad

La cita tendrá lugar el próximo 14 de octubre en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’, en horario de tarde, de 17:00 a 20:00 horas. Esta acción formativa es totalmente gratuita y está diseñada tanto para quienes se inician por primera vez en la acción solidaria como para aquellos voluntarios experimentados que deseen profundizar en este ámbito.

Durante la sesión, los asistentes aprenderán los aspectos normativos y prácticos imprescindibles para desarrollar su labor con todas las garantías. Asimismo, se ofrecerá una visión detallada de los recursos disponibles en Salamanca y de las distintas entidades locales que actúan como cauce para la colaboración ciudadana.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de forma presencial en el Centro Municipal Integrado de la Plaza de Trujillo. También se han habilitado canales digitales y telefónicos, como la web www.voluntariadosalamanca.com en su sección de formación, el teléfono 660 178 583 y el número de WhatsApp 722 614 186.