La presencia del concejal de Participación Social, Roberto Martín, y del concejal de Educación, Luis Sánchez, ha respaldado este fin de semana las tradicionales fiestas del barrio de Huerta Otea, donde ambos ediles han querido acompañar de primera mano a los vecinos en una jornada muy señalada para la vida del barrio.

Publicidad Publicidad

El barrio de Huerta Otea celebra sus fiestas con masiva participación y el apoyo municipal. Ayto Salamanca