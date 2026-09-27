El barrio de Huerta Otea celebra sus fiestas

La presencia del concejal de Participación Social, Roberto Martín, y del concejal de Educación, Luis Sánchez, ha respaldado este fin de semana las tradicionales fiestas del barrio de Huerta Otea, donde ambos ediles han querido acompañar de primera mano a los vecinos en una jornada muy señalada para la vida del barrio.
El evento ha destacado por un ambiente vecinal inmejorable y una variada programación de actividades que han llenado las calles de alegría y convivencia. A lo largo del día, familias, niños y mayores han compartido propuestas lúdicas para todos los gustos.