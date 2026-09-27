El apoyo a las personas con problemas cardiovasculares se hace eco en la IV Marcha Solidaria del Corazón

A las 10:00 horas de este domingo, Salamanca ha tenido una cita llena de actividad, color y solidaridad: la IV Marcha Solidaria del Corazón, un evento que ya es tradición con el objetivo de reforzar la red de apoyo a las personas con problemas de salud cardiovascular.

Publicidad Publicidad

Marchas Solidarias Del Ayuntamiento De Salamanca 3

Hasta la plaza del Cristo del Amor y de la Paz, lugar desde donde ha salido ha marcha, se ha trasladado Vega Villar, concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca.