La Plaza de Barcelona se vuelca con las fiestas vecinales de la mano de ´Garrido Contigo'

La Plaza de Barcelona se ha convertido en el epicentro festivo de 'Garrido Contigo', reuniendo a cientos de vecinos en unas jornadas marcadas por la música, las actividades familiares y la convivencia.

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El evento ha ofrecido una amplia programación para todas las edades, destacando los juegos infantiles para los más pequeños, las actuaciones musicales en directo y una concurrida comida popular que ha reunido a numerosas familias.