El CAEM acogerá un concierto solidario de la Guardia Civil por un euro

El Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM) de Salamanca acogerá el próximo viernes 16 de octubre, a las 20:00 horas, un concierto de la Unidad de Música de la Guardia Civil.

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La actuación forma parte de la programación de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y está promovida por la Subdelegación de Defensa en Salamanca.

La formación, integrada por 74 músicos, cuenta con una trayectoria que se remonta a 1859 y dispone de un repertorio variado dirigido a públicos de todas las edades. Bajo la dirección del teniente coronel músico Jaime Ismael Enguídanos Royo, participa habitualmente en actos institucionales y ofrece conciertos dentro y fuera de España.

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