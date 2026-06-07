El calor aprieta en Salamanca: los termómetros alcanzarán los 34 grados este domingo

Salamanca afronta este domingo una jornada plenamente veraniega, marcada por el predominio del sol y un notable ascenso de las temperaturas durante las horas centrales del día.

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Los termómetros oscilarán entre los 12 grados de mínima a primeras horas de la mañana y los 34 grados de máxima durante la tarde, cuando se alcanzarán los valores más elevados de la jornada. El calor será especialmente intenso entre las 16:00 y las 18:00 horas.

La mañana comenzará con temperaturas suaves, rondando los 12 y 15 grados, para ir ascendiendo progresivamente hasta superar los 30 grados a partir de media tarde. Los vientos soplarán flojos, predominando la componente sur y suroeste.