Castilla y León recibirá más de 13 millones de euros para la lucha contra la violencia de género

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Igualdad, ha aprobado la distribución de fondos destinados a la lucha contra la violencia de género, dentro de un reparto total de 179,8 millones de euros acordado en la Conferencia Sectorial de Igualdad con comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

En el caso de Castilla y León, la comunidad recibirá más de 13 millones de euros, que se destinarán principalmente al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

De esa cantidad, 11,8 millones se emplearán en programas vinculados al Pacto de Estado, con el objetivo de financiar medidas de prevención, atención, protección y recuperación de las víctimas, así como reforzar la red de recursos y la formación de profesionales.

El Gobierno subraya que estos fondos buscan garantizar la continuidad de las políticas públicas contra la violencia machista y asegurar una respuesta coordinada en todo el territorio.

Además, 1,2 millones de euros se destinarán a programas autonómicos específicos para la atención de víctimas de violencia de género y violencia sexual, incluyendo apoyo a mujeres y menores, mejora de la coordinación institucional y prevención de la explotación sexual de menores tuteladas.