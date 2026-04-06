Más de cien huertos urbanos y la culminación del carril bici entre Garrido y Comuneros para revitalizar el entorno del Túnel de la Televisión

El Ayuntamiento ha presentado este lunes el nuevo proyecto de huertos urbanos que pone en valor el solar junto a las antiguas casas de los ferroviarios entre el paseo de la Estación y el Túnel de la Televisión. Serán un total de 128 e irá acompañado de la culminación del carril bici entre los barrios de Garrido y de Comuneros gracias a un presupuesto de 1.200.000 euros.

"Los huertos urbanos se han consolidado como una herramienta de regeneración ambiental. Se recuperan espacios urbanos sin uso y permiten la práctica de hábitos saludables", ha destacado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la presentación del proyecto. Todos tendrán una extensión de treinta metros cuadrados,y orientación sureste para favorecer los cultivos y habrá un arcón por cada dos para guardar aperos.

El área estará vallada y contará con videovigilancia. También "habrá una distancia amplia entre los huertos y las viviendas aledañas para garantizar la intimidad de los vecinos", dos zonas estanciales con pérgolas, 30 bancos, 50 árboles frutales, 2.000 plantas arbustivas con riego por goteo, baños públicos y seis mesas de pícnic para convertirse en "un punto de encuentro y de intercambio de experiencias", ha señalado.

420 metros de carril bici

Ell carril bici se extenderá unos 420 metros entre la estación de ferrocarril y el Túnel de la Televisión y estará separado de las vías del tren por una malla de plantas arbustivas. "Se da continuidad a los tramos que interconectan con toda la ciudad. Hace una década, la red ciclista no llegaba al diez por ciento y, hoy en día, conecta Salamanca con el alfoz, el complejo hospitalario, el campus universitario y las estaciones de tren y autobús", ha añadido.

El Ayuntamiento prevé que las obras se inicien antes de que finalice el año y que se ejecuten en un plazo de seis meses. Aún falta el visto bueno de la Comisión de Fomento y la aprobación de alcaldía para la licitación, pero el proyecto completará la revitalización de la zona al enlazar con la nueva promoción de 33 viviendas públicas de alquiler y las más de 200 plazas subterráneas que se comenzarán a construir este año junto al Túnel de la Televisión.