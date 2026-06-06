Estudiantes salmantinos viajan a Madrid para ver al Papa León XIV

Un grupo de estudiantes universitarios salmantinos ha viajado este sábado a Madrid para participar en una jornada marcada por la convivencia, la ilusión y la expectativa de poder ver de cerca al Papa León XIV durante su visita a España.

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Los jóvenes, procedentes de la Universidad Pontificia de Salamanca, emprendieron el viaje con entusiasmo y ganas de compartir una experiencia que consideran única.

Los jóvenes estuvieron acompañados por la vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes, María Hinojal Benavente y por el decano de la Facultad de Teología Román Ángel Pardo, quienes compartieron con los alumnos una jornada de encuentro y reflexión.

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