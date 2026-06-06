ASPACE Salamanca aprueba sus cuentas de 2025 con un impacto social de 7,28 millones de euros

La Asamblea General de ASPACE Salamanca aprobó las cuentas de 2025 y presentó su Balance de Valor Económico Social, que cifra en 7,28 millones de euros el impacto generado en el último año.

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La organización registró un crecimiento de más de un millón de euros en su activo, hasta los 7,9 millones, impulsado por inversiones en el nuevo proyecto de viviendas y centro de día de El Helmántico. El ejercicio se cerró con un pequeño beneficio de 12.901 euros.

Según la entidad, más de 3,5 millones de euros se destinaron a salarios, reforzando el empleo estable, y más de 2 millones retornaron a las administraciones públicas mediante impuestos y cotizaciones.

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ASPACE Salamanca subraya además su apuesta por la innovación, la atención centrada en la persona y proyectos tecnológicos como la impresión 3D para apoyos personalizados.