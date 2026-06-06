Salamanca promociona la enseñanza del español en la Universidad de Edimburgo

‘Salamanca, Ciudad del Español’ participa este sábado en las jornadas para profesores de español como lengua extranjera (ELE) que se celebran en la Universidad de Edimburgo, dentro del Plan del Español como Lengua Extranjera de la Junta de Castilla y León 2026.

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El encuentro, dirigido a docentes de primaria, secundaria y educación de adultos, tiene como objetivo impulsar la demanda de estudios de español en mercados estratégicos como el británico y ofrecer nuevas herramientas y recursos didácticos al profesorado.

La programación incluye talleres impartidos por especialistas de centros acreditados de enseñanza de español de Salamanca sobre teatro, uso de códigos QR en el aula y competencias interculturales, además de una conferencia inaugural a cargo del profesor Carlos Soler Montes.

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El evento cuenta también con un espacio expositivo para promocionar la oferta de turismo idiomático de Salamanca y contempla el sorteo de becas de formación para docentes en escuelas de español de la ciudad.