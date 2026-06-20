Una conocida cadena de bazares retira del mercado unas pelotas de playa por riesgo de asfixia

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español y con cuatro locales en el territorio de la provincia salmantina, ha retirado del mercado unas pelotas de playa por riesgo de asfixia al contener piezas pequeñas.

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En concreto, los artículos afectados son las pelotas de playa 'Flamenco', 'Unicornio' y 'Cangrejo' con las numeraciones 991590012310000000300, 411510012310000000300 y 678670012310000000300. Las pelotas estuvieron a la venta en las tiendas de esta cadena entre el 17 de marzo y el 12 de junio de 2026.