Crece la demanda en Salamanca del programa ‘Conciliamos Verano 2026’

Un total de 7.827 niños con edades comprendidas entre los 3 y 12 años se han apuntado al programa ‘Conciliamos Verano 2026’, suponiendo así un aumento en todas las provincias de la región de demandantes que utilizan este servicio para compaginar vida familiar y laboral entre el 3 de agosto y el 8 de septiembre de 2026.

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De este modo, como novedad se ha introducido la posibilidad de extender el programa hasta el día anterior a comenzar las clases, proporcionando a las familias un recurso público de conciliación durante todos los periodos no lectivos en su integridad.

El crecimiento ha sido de 393 usuarios más que en 2025, siendo un programa que se ha consolidado entre las familias de la región. Eso sí, las provincias que más han crecido han sido Ávila con el 17,5% hasta los 435 niños; Burgos con el 12,1% y 1.267; León, con el 9,4% y 531; y Segovia, con el 7,4% y 1.056 usuarios.

Para que se pueda llevar a cabo este programa, es necesario cumplir un mínimo de de inscritos y solicitudes en función de la población de la citada localidad. Estas serían cinco niños en el caso de las localidades de menos de 3.000 habitantes, 8 entre 3.000 y 20.000 y 15 en aquellas que superan los 20.000 vecinos.