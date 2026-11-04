CSIF exige a Sacyl una rectificación por excluir los cursos de formación en las bolsas sanitarias de empleo

El Sindicato CSIF ha enviado un comunciado en el que exige publicamente a Sacyl que rectifique la exclusión de los cursos de formación en las bolsas sanitarias de empleo.

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Desde este sindicato quieren que se establezcan "criterios de valoración objetivos, transparentes y homogéneos" para todas las categorías profesionales. Además, en el propio escrito subrayan que "el sindicato independiente considera injustificado que Sacyl descarte actividades formativas sobre prevención de riesgos laborales, protección de datos o igualdad de oportunidades, entre otras materias, con el argumento genérico de que no guardan relación con la categoría profesional, cuando estos mismos contenidos forman parte de los programas oficiales de las oposiciones".

Esta reclamación surge tras la publicación el pasado 23 de octubre de la relación provisional de la bolsa de empleo de celadores.

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Desde CSIF también hacen referencia a su reclamación en la Sentencia número 882/2025 de la Sala

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y advierten de que "estos criterios restrictivos generan una carga administrativa que podría evitarse con una aplicación correcta y homogénea de los baremos".