El Espacio Joven acogerá durante todo el mes de noviembre una exposición de la Fundación AVIVA

El Espacio Joven acogerá durante todo el mes de noviembre una exposición del taller de artes
plásticas y visuales de la Fundación AVIVA, donde se concentran las obras de 16 artistas que participan en este taller que nació hace 24 años.
Los trabajos que se han presentado este miércoles fueron realizados entre septiembre de 2025 y junio de 2026 con técnicas de óleo y acrílico sobre lienzo y acuarela sobre papel.
La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 10:30 a 13:30 horas, con entrada libre.
Los artistas que exponen sus obras son: Ana Belén Griñón Martín, Beatriz Alfageme González, Beatriz Batuecas Pérez, Carmen María García Garzón, Daniel Alejandro López Fernández, David Rivera González, Elsa García Juanes, Jorge Martín Portal, María Mercedes Pinto Mulas, María Teresa Herrero Val, Marisa Ramos Rodríguez, Marta Sánchez Rivas, Pablo Sánchez Iglesias, Roberto Martín Hernández, Toñi Diez Alonso y Verónica Gómez García de Soria.