El Espacio Joven acogerá durante todo el mes de noviembre una exposición de la Fundación AVIVA

El Espacio Joven acogerá durante todo el mes de noviembre una exposición del taller de artes

plásticas y visuales de la Fundación AVIVA, donde se concentran las obras de 16 artistas que participan en este taller que nació hace 24 años.

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Los trabajos que se han presentado este miércoles fueron realizados entre septiembre de 2025 y junio de 2026 con técnicas de óleo y acrílico sobre lienzo y acuarela sobre papel.

La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 10:30 a 13:30 horas, con entrada libre.

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