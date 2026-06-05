CSIF rechaza el nuevo Estatuto Marco y no descarta movilizaciones ni una huelga en la sanidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su rechazo al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco elaborado por el Gobierno al considerar que supone un retroceso en los derechos laborales del personal sanitario.

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El sindicato, mayoritario en las administraciones públicas, critica especialmente que el texto excluya el derecho a la jubilación parcial y a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, una de las principales reivindicaciones planteadas durante la negociación.

Además, denuncia recortes en diferentes conceptos retributivos, entre ellos el reconocimiento de los trienios de categoría superior por promoción interna y la inclusión del complemento específico y de dedicación exclusiva en las pagas extraordinarias.

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Desde CSIF consideran que el Ministerio de Sanidad ha incumplido los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales durante más de un año de negociación y lamentan que el Gobierno haya cerrado la puerta a mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.