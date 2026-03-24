La DGT lanza una nueva campaña de tráfico de cara a Semana Santa centrada en los peatones

La Dirección General de Tráfico (DGT) lanza un nueva campaña de tráfico de cara a la Semana Santa, poniendo el foco esta vez en los peatones, sobre todo en aquellos que cruzan la calle mirando el móvil.

Bajo el slogan "No quieres perderte nada y terminas perdiéndolo todo" y el hashtag “#PerderseLaVida” se busca llamar la atención a toda la población, basándose en los datos que dicen que "uno de cada tres peatones cruza la calle mirando el móvil", un comportamiento que dispara el riesgo de ser atropellado.

En el spot que lanza la DGT aparece un chico cruzando un paso de cebra con su mirada clavada en el móvil mientras a su alrededor están ocurriendo otras cosas a las que está ajeno, como por ejemplo un famoso al que le persiguen unos paparazzi, una novia a la fuga, unas jóvenes haciendo una coreografía… El final es tráfico, un atropello mortal por un vehículo que tampoco lo vio.

La campaña, producida por Be Sweet para Ogilvy, podrá verse desde este martes 24 de marzo y hasta el 13 de abril en televisiones, radios, medios impresos, soportes digitales, redes sociales y a través del siguiente vídeo.