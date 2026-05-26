Escolares de Salamanca participan en una jornada de voluntariado ambiental junto al Puente Romano

Medio centenar de alumnos de 2º de ESO del instituto Lucía de Medrano han participado en una actividad de voluntariado ambiental organizada por la Agencia Municipal de Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca en el entorno del Puente Romano.

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La jornada, enmarcada dentro del programa ‘VoluntaS’, ha contado con la presencia del concejal de Participación Social y Voluntariado, Roberto Martín, y ha tenido como objetivo fomentar entre los jóvenes la concienciación sobre el cuidado del entorno natural.

El edil ha destacado la importancia de impulsar valores sociales y solidarios entre niños y jóvenes a través de actividades relacionadas con el medio ambiente, la protección animal y el apoyo a las personas mayores.

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Esta iniciativa forma parte del programa ‘VoluntaS Natural’, que combina talleres en las aulas con actividades de recogida de residuos en diferentes zonas verdes de la ciudad.