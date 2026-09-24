Estas son las fotografías que optan a ser cartel de la Semana Santa 2027

La Plaza del Liceo acoge una exposición de las 40 fotografías seleccionadas por el jurado del LXII Concurso de Fotografía ‘Semana Santa Salmantina. Memorial Lorenzo Rodríguez Durán’, entre las que se seleccionará la imagen que conformará el cartel de la Semana Santa de 2027. La concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín, y el presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández Mateo, han inaugurado la exposición que podrá verse hasta el 9 de octubre.

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Al certamen se presentaron un total de 145 fotografías realizadas por veintiocho fotógrafos. El pasado 21 de julio, un jurado compuesto por dos fotógrafos y un representante de la Junta de Semana Santa, hizo una selección de las 40 fotografías que se exponen en la Plaza del Liceo y un jurado calificador formado por dos fotógrafos, un publicista, un representante del Ayuntamiento de Salamanca y tres representantes de las Cofradías, Hermandades y Congregaciones, seleccionará las imágenes ganadoras de esta edición.

La que quede en primer lugar recibirá un premio de 1.000 euros y será el cartel anunciador de la Semana Santa 2027. La que quede en segundo lugar obtendrá un premio de 600 euros y, por último, habrá un ‘Piedra Dorada’, con una dotación económica de 300 euros. Además, este certamen cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés, que obsequiará a los ganadores con diferentes productos.

Cabe destacar que este año, el concurso de fotografía se ha incluido en el programa del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías, para que todas las personas participantes en el mismo puedan disfrutar de este concurso y votar su fotografía favorita para lo que se ha establecido un sistema de votación y un premio especial dotado de 500 euros.

El fallo del jurado se dará a conocer en la Gala de Presentación del Cartel de la Semana Santa 2027 que tendrá lugar el próximo día 21 de octubre, a las ocho y media de la tarde, en el Teatro Liceo.