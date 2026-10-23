Las ex de comunicación de Ayuntamiento y Diputación de Salamanca, directas a las listas del Congreso del PP

De liderar la comunicación institucional a ocupar la lista del PP al Congreso de los Diputados. Carmen Seguín Kattán y Pilar Sánchez, aunque con diferentes tiempos, parecen compartir el mismo camino que ahora tiene una nueva etapa.

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La actual concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca será el número uno de la lista al Congreso de los Diputados por parte del PP de la provincia.

Una elección que ha resultado ser una sorpresa dentro del propio PP de Salamanca, puesto que el camino político de Seguín con el partido se inició en las anteriores municipales de 2023, cuando aparecía en el puesto decimocuarto de la lista. Sin embargo, la abrumadora victoria del PP de Carbayo hizo que la nueva candidata pasara del cargo de comunicación a concejala del Ayuntamiento de Salamanca.

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En el puesto número dos de la lista del partido al Congreso aparece un nombre que lleva 30 años seguidos en las candidaturas populares: Bermúdez de Castro. Tras la marcha de Gonzalo Robles, el político se convierte en el nombre con más soleras en las candidaturas del partido por Salamanca, acumulando tres décadas consecutivas.

No le acompañará esta vez María Jesús Moro y en su lugar entra la diputada Pilar Sánchez, quien fuera responsable de comunicación de la Diputación de Salamanca y actual coordinadora de campaña del propio PP de Salamanca.

La lista al Congreso la cierra el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias. Como suplentes estarán Eva López, Rubén Martín y Yolanda Alonso.

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Bienvenido de Arriba repite como ‘uno’ para el Senado y Marta Labrador sustituirá a Gonzalo Robles El primer puesto de la lista al Senado se mantendrá inerte respecto a 2023. Bienvenido de Arriba volverá a liderar una lista en la que Marta Labrador, concejala del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, sustituirá a Gonzalo Robles.

El actual alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín, que ocupó el tercer puesto de la candidatura al Congreso en las elecciones de 2023, pasará ahora a ocupar esa misma posición en la lista al Senado

Las candidaturas aprobadas por el Comité Electoral Provincial deberán ser ratificadas ahora por el Comité Electoral Nacional

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1. Carmen Seguín Kattán

2. José Antonio Bermúdez de Castro

3. Pilar Sánchez García

4. Marcos Iglesias Caridad

Suplentes:

1. Eva López Hernández

2. Rubén Martín Colorado

3. Yolanda Alonso Valderrama

SENADO

1. Bienvenido de Arriba Sánchez

Suplentes:

1. Adoración Vicente Ciudad

2. Claudio del Río Sánchez

2. Marta Labrador Gutiérrez

Suplentes:

1. Ángel Peralvo Sanchón

2. Victoria Manjón Barrera

3. Pedro Samuel Martín García

Suplentes:

1. María Adoración Ginés González